«سيتريد البحري 2023» يناقش الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد

دبي (الاتحاد)

ينطلق مؤتمر ومعرض سيتريد البحري في دبي خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023 تحت عنوان «مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط»، برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، والذي يناقش الخدمات اللوجستية المتكاملة ومدى التغيّر الذي شهدته الصناعة البحرية خلال الفترات السابقة، وخدمات سلاسل الإمداد والتوريد.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل: «شهد القطاع البحري نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية محلياً وعالمياً، لا سيما خلال الجائحة، حيث أظهرت موانئنا مرونتها في المحافظة على استمرارية العمليات على مدار الساعة، لتكون دعامة رئيسة لحكومات المنطقة في الحفاظ على الإمدادات الحيوية. وفي الإمارات يعتبر القطاع البحري ركيزة اقتصادية رئيسة، بفضل إمكاناتنا غير المحدودة وكفاءاتنا ومواهبنا المؤهلة التي واكبت التطورات المتلاحقة في هذا القطاع. وقد أثمرت الجهود المتضافرة من أكثر من 20 ميناء رائداً، ومختلف الجهات البحرية من الحكومة والقطاع الخاص في الإسهام بما يزيد على 90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ما عزز من مكانتها باعتبارها مركزاً بحرياً دولياً، يتبوأ مرتبة الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية».