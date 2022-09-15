«الحبتور» تعتزم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في 2024

يوسف العربي (دبي)

قال محمد الحبتور نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، إن المجموعة تعتزم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

وأضاف في تصريحات صحفية أمس، على هامش إطلاق وحدات «بنتهاوس» في مدينة «الحبتور سيتي»، أن الطرح الذي تسعى له المجموعة سيكون بحسب ظروف السوق. وأوضح أن مخصصات المجموعة للاستثمار تصل لنحو 3 مليارات درهم.

وقال محمد الحبتور إن العام الحالي يشكل فرصة مثالية للاستثمار العقاري في السوق المحلية حيث يرجح مواصلة ارتفاع الأسعار على صعيد الشقق والفلل مع بداية العام المقبل. ونوه بأن ثقة المستثمرين والمحافظ الاستثمارية بالقطاع العقاري الإماراتي تعززت نتيجة الإدارة المثالية للتحديات الناجمة عن كورونا حيث تفوقت الإمارات على باقي الدول في معالجتها للجائحة واستئناف النشاط الاقتصادي خلال فترة وجيزة. وأشار إلى أن نجاح الدولة في تجاوز تحديات الجائحة جاء نتيجة تضافر الجهود الحكومية والخاصة وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء القطاع العقاري في الدولة.

ثقة متنامية

وأكد الحبتور أن التقارير الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعكس وضعاً مبشراً للسوق العقاري في الإمارة. وأضاف أن أسعار الشقق والفلل تتمتع بأفاق كبيرة للزيادة حيث أنها تباع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالأسواق العالمية المماثلة في أميركا وأوروبا. ولفت إلى أن الاستثمار في شراء منزل بالإمارات في الوقت الراهن يعد استثمارا جيدا وفق توقعات المتخصصين في العقارات حيث من المتوقع أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها بنهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.

عوائد استثمارية

وحول أداء العقارات الفاخرة قال الحبتور إن معظم العقارات المتوافرة في الأسواق العقارية في الدولة ولا سيما في دبي تقع ضمن فئة العقارات الفاخرة كما في مناطق الخليج التجاري، ونخلة جميرا، ومنطقة وسط مدينة دبي. ولفت إلى أن بعض العقارات الفاخرة تتميز عن غيرها بالتشطيبات الأرقى وربما التحالف مع بعض العلامات التجارية لكنها دائماً ما تدر عوائد استثمارية جيدة على الإيجار أو التطوير. وأوضح أن العقارات الفاخرة تتميز باستقرار أسعارها بغض النظر عن أداء السوق العقاري في المنطقة أو العالم. وأشار إلى أن العائد الإيجاري على الاستثمار العقاري في السوق المحلية يتراوح حالياً بين 5% و7% حيث زادت الإيجارات بنسبة تتراوح بين 10% و15% في المناطق الراقية.

مدينة الحبتور

أكد محمد الحبتور أن إجمالي الاستثمارات في «الحبتور سيتي» بلغت حتى الآن 12.8 مليار درهم «3.5 مليار دولار»، مشيراً إلى تنفيذ 100 % من مشروعات المدينة التي تضم 1500 وحدة سكنية، و1600 غرفة فندقية. وأوضح الحبتور أن نسبة المبيعات في الوحدات السكنية في مدينة «الحبتور سيتي» بلغت 72 % حتى الآن بعد بيع 1080 وحدة سكنية 70 % منها تم بيعه نقداً فيما تم بيع 30 % بتمويلات عقارية.