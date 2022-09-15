الذهب يهبط لأدنى مستوى خلال عام ونصف مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021 اليوم الخميس بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، كما قللت الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1674.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14.50 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1690.90دولار.

وقلص الذهب الخسائر لفترة وجيزة بعد تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في أغسطس، في حين أظهرت بيانات منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 إلى 213000 طلب معدل على أساس موسمي الأسبوع الماضي.

واستوعبت الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع المقبل، وربما يصل الرفع إلى 100 نقطة أساس.

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأربعاء إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 19.31 دولار للأوقية.

وقال جيم ويكوف، المحلل لدى كيتكو ميتالز، في مذكرة «قوة مؤشر الدولار هذا الأسبوع إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وبعض البيانات الأميركية عن التضخم، كلها جعلت مشتري الذهب والفضة يقفون في الغالب على الهامش».

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 910.52 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2149.35 دولار.