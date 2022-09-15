42 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت مؤشرات أسواق المال المحلية، اليوم، وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب قيمتها 42.1 مليار درهم، منها 37.5 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4.6 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي، لتصل إلى 2.188 تريليون درهم، وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي لتبلغ 572.5 مليار درهم، لترتفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في السوقين إلى 2.761 تريليون درهم بنهاية الجلسة.

وبلغت قيمة التداولات في أسواق الأسهم المحلية 3.45 مليار درهم، منها 2.57 مليار درهم تداولات سوق أبوظبي، و880 مليون درهم تداولات سوق دبي.



وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام صفقة كبيرة على أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغت قيمتها 416 مليون درهم، تم من خلالها تداول 43.5 مليون سهم تقريباً بسعر 9.56 درهم للسهم.

وحظي سوق أبوظبي بدعم كبير من ارتفاع أسعار أسهم عدة إلى الحد الأقصى المسموح بالارتفاع إليه في يوم واحد، في مقدمتها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» الذي ارتفع 14.65% عند مستوى الإغلاق البالغ 1.8 درهم للسهم، وسط تداولات بلغت قيمتها 152.5 مليون درهم. كما ارتفع سهم شركة «ملتيبلاي» 14.62% ليغلق عند 2.9 درهم، وسط تداولات تجاوزت قيمتها 418 مليون درهم.

ويعود الارتفاع الكبير في أسهم الشركتين إلى الصفقة التي أجرتها «ملتيبلاي»، أمس الأول، واستحوذت بموجبها على 7.3% من أسهم شركة «طاقة» بقيمة 10 مليارات درهم وبسعر 1.22 درهم للسهم، علماً بأن الصفقات الكبيرة التي نفذت علي سهم «طاقة» أمس بلغت قيمتها 11.75 مليار درهم.

وبموجب هذه الصفقة، فإن سعر السوق لسهم «طاقة» تم تداوله أمس بسعر أعلى بـ 58 فلساً فوق سعر الصفقة التي نفذتها «ملتيبلاي» أول أمس، ما يحقق لشركة «ملتيبلاي» أرباحاً في القيمة السوقية للأسهم التي تم الاستحواذ عليها بنحو 47.5% تعادل 4.75 مليار درهم في يوم واحد.

ويشار إلى أن رأسمال «ملتيبلاي» المدفوع يبلغ 2.8 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة حقوق المساهمين نحو 11.15 مليار درهم، وبذلك تكون الشركة حققت ربحاً في القيمة السوقية للأسهم التي استحوذت عليها، يعادل 170% من رأس مالها المدفوع، وما يقارب 43% من إجمالي حقوق المساهمين، خلال جلسة التداول أمس.

كما ارتفعت أسهم شركة أركان لمواد البناء 8.13% ليغلق عند 1.33 درهم بتداولات بلغت 179 مليون درهم، وكان سهم الشركة لامس أعلى مستوياته خلال الجلسة.

وكذلك ارتفعت أسهم مجموعة أرام 14.4%، وأسهم «ريسبونس بلس» التي ارتفعت 11.95%.