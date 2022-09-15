«إكسبو الشارقة» يستضيف المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات

الشارقة (الاتحاد) تشهد فعاليات النسخة الـ 50 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2022، استضافة المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات، بمشاركة واسعة من أبرز مؤسسات ومعاهد التصميم حول العالم، وكبار المتحدثين والخبراء، وأهم اللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات. وتناقش جلسات المنتدى الذي سينظم في السابع من أكتوبر، عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها التوجه المستقبلي لتصميم المجوهرات والأحجار الكريمة، وأهم التقنيات المستخدمة في دمج الأحجار والألماس المُصنع في المختبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على طرق تطوير المعارف المهنية وفرص التعليم والتدريب العالمية المتاحة، لتحقيق الريادة في صناعة وتصميم المجوهرات، إلى جانب استعراض أهم التطورات التكنولوجية في عالم تصميم المجوهرات.

استشراف مستقبل الصناعة

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن فعاليات النسخة الـ 50 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ستشهد إلى جانب المنتدى برامج وورش عمل وأنشطة مبتكرة تنظم للمرة الأولى في تاريخ الحدث، وذلك في إطار حرص المركز على تقديم دورة تليق بالمكانة الرائدة للمعرض كواحد من أهم الفعاليات المتخصصة بالذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أهمية المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات بما يتضمنه من أجندة عمل وجلسات حوارية، في استشراف مستقبل صناعة وتصميم الذهب والمجوهرات، ودعم هذه الصناعة من خلال إتاحة الفرصة للعاملين بها للتعرف على أفضل الممارسات العالمية المتبعة واكتساب خبرات عملية جديدة تعزز من قدراتهم على تحقيق الريادة والابتكار في عالم تصميم المجوهرات.

اتجاهات التصميم المبتكرة

من جانبه، أشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة إلى أن فعاليات المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات الذي سينظم في اليوم الثالث للمعرض من الساعة 6 إلى 8 مساء في القاعة رقم 5 بمركز إكسبو الشارقة، سيتيح للمشاركين الفرصة للاطلاع على اتجاهات التصميم الجديدة والمبتكرة في عالم الذهب والمجوهرات وأبرز التقنيات المستخدمة في هذا المجال والتي سيقدمها نخبة من المتحدثين والخبراء من أهم مؤسسات ومعاهد التصميم في العالم، مشيراً إلى أن معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» سيتضمن هذا العام إلى جانب المنتدى، العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المبتكرة، ومن أبرزها العرض الخاص لأحدث المجموعات من الذهب والمجوهرات وآخر الابتكارات في مجال تصميم الساعات الفاخرة والأحجار الكريمة من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى عقد ورش ثقافية عن المجوهرات والأحجار الكريمة من حيث أنواعها وطرق استخراجها ودولها الرائدة.

وتشهد النسخة الـ 50 من الحدث، وللمرة الأولى مشاركات دولية متنوعة من أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، إلى جانب المئات من الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، وأشهر العلامات التجارية في الذهب والألماس والمجوهرات، بالإضافة إلى الحضور المتألق للشركات المحلية ونخبة من المصممين الإماراتيين.