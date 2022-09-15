«تحالف الإمارات» و«سيبكس» القابضة توقعان مذكرة تفاهم

وقعت شركة تحالف الإمارات للحلول التقنية، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات وحلول البرمجيات المتقدمة، مذكرة تفاهم مع شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني الرقمية، بهدف بناء علاقة تعاون طويلة الأمد تسهم بتعزيز المنفعة المتبادلة وتعود بالفائدة على الشركات الموجودة في دولة الإمارات وعلى عملائها. وسيقوم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها في أبوظبي كل من يحيى الهامي، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الإمارات، وخالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة، بالتعاون لتوفير حلول تقنية معلومات آمنة وموثوقة وخدمات استشارية للشركات التجارية والهيئات الحكومية بما يمكنها من تركيز مواردها على توليد القيمة والاطمئنان إلى أن بياناتها محمية بشكل قوي. وستقوم الشركتان معاً بالتقديم على المناقصات وإبرام عقود المشاريع، وتقديم حلول آمنة وقابلة للتطوير تعتمد على أحدث التقنيات الرائدة في فئتها. وقال يحيى الهامي، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الإمارات: «يشجع توقيع مذكرة التفاهم مع سيبكس القابضة على بناء علاقة تعود بالنفع على كلتا الشركتين، وذلك من خلال تبادل المعرفة والخبرات عبر التعاون المتبادل بيننا.. إلى جانب تحديد فرص جديدة للتعاون وتبادل أفضل الممارسات». من جانبه، قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة: «باعتبار أن الشركة تم تأسيسها حديثاً، فمن الضروري لنا أن نتعاون مع لاعب محلي بارز لدعم مساعينا في تقديم عروض متميزة لعملائنا، ونظراً لمكانتا الرائدة كشريك موثوق في مجال الأمن السيبراني، فإننا نطمح إلى مساعدة عملائنا في الوصول إلى مستوى جديد من النضج السيبراني».