«الإمارات للطاقة النووية» تنظم منتدى لقادة الأمن السيبراني

نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أول منتدى لقادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة في أبوظبي، بمشاركة الشركاء الرئيسيين المحليين والدوليين في قطاعي الطاقة والأمن السيبراني، حيث جمع المنتدى أكثر من 117 خبيراً يمثلون مجموعة متنوعة من الشركاء الحكوميين وشبه الحكوميين والشركاء الموثوقين من القطاع الخاص، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات والأساليب المستخدمة، لتعزيز المرونة الإلكترونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وتضمن المنتدى الذي استمر ليوم واحد عرضاً موجزاً عن القيادة، ثم منتدى تقنياً استضافته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الطاقة الأمريكية، وجلسات تفاعلية تم خلالها مناقشة التحديات السيبرانية الرئيسية التي تواجه العالم في قطاع الطاقة، بحضور الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للمنتدى وعدد من الخبراء البارزين.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي: «لقد تطور مشهد المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني على نحو سريع على مر السنين، بسبب التحول الرقمي المتزايد في العالم والتداخل الكبير بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية. وبينما تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في استراتيجيتها الجديدة للأمن السيبراني، ونشيد في هذا الإطار بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتنظيمها منتدى قادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة، والذي يشكل أساساً متيناً لإشراك كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والأعمال من أجل تطوير قطاع آمن للطاقة، إلى جانب تطوير منصة موثوقة تواكب انتقالنا لعصر رقمي جديد. ونرحب بهذه الفرصة التي تتيح لنا عقد شراكات وتبادل المعارف والخبرات مع شركائنا الدوليين الموثوق بهم، وذلك لدعم جهودنا في تعزيز الأمن السيبراني سواء في دولة الإمارات أوعلى الصعيد العالمي».

وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يُعد الأمن السيبراني مجالاً في منتهى الأهمية في العصر الرقمي، وقد أكد منتدى اليوم على مدى أهمية التطوير المستمر لاستراتيجيات الأمن السيبراني التي توفر المزيد من فوائد التكنولوجيا المتقدمة وفي نفس الوقت تحافظ على الأمن والسلامة».

وأضاف الحمادي: «نواصل التعاون عن كثب مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة، ونتشارك أفضل الممارسات، من أجل تطوير الثروة العلمية والفكرية للدولة وأيضاً لقطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، وذلك لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي تحديات إلكترونية محتملة».

ومن جهته، قال روبرت لي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة دراجوس المتخصصة في الأمن السيبراني: «يبرز منتدى قادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في دعم استراتيجية الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأصبح الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعية والتكنولوجيا التشغيلية أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالمنا الذي بات وثيق الاتصال، ويشرفني التعاون مع قطاع الأعمال في دولة الإمارات لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً تجاه المخاطر الإلكترونية في وقت تمضي دولة الإمارات قدماً في نهج الابتكار والتحول الرقمي».