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«العربية أبوظبي» تطلق رحلة يومية إلى الكويت

طائرة تابعة لـ«العربية أبوظبي»
15 سبتمبر 2022 20:39

 أطلقت «العربية أبوظبي»، رحلات جديدة من العاصمة أبوظبي إلى مدينة الكويت، وذلك بمعدل رحلة واحدة يومية مباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار الكويت الدولي اعتباراً من 31 أكتوبر2022. وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا إضافة مدينة الكويت كوجهة جديدة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي. وتعكس إضافة الرحلات الجديدة التزامنا المتواصل لدعم قطاع السفر والسياحة في أبوظبي، فضلاً عن توفير خيارات سفر أوسع لعملائنا تتيح لهم فرصة التنقل بين المدينتين بأسعار مميزة وقيمة مضافة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العربية للطيران أبوظبي
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