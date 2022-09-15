الجمعة 16 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 8 دولارات

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 8 دولارات
15 سبتمبر 2022 12:04

 تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.48% أو ما يعادل 8.15 دولاراً لتصل إلى 1689.41 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.64% تعادل 10.9 دولارا لتصل إلى 1698.2 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.65% إلى 19.44 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنحو 0.65% إلى 2154.52 دولار، وهبط البلاتين بنسبة 0.65% إلى 897.75 دولار. 

أخبار ذات صلة
أسعار الذهب تواصل الهبوط لأدنى مستوياتها خلال عامين
الذهب يهبط لأدنى مستوى خلال عام ونصف مع صعود الدولار
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
اليوم 17:26
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
عربي ودولي
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
اليوم 17:12
«إن بي أن» في أبوظبي
الرياضي
«إن بي أن» في أبوظبي
اليوم 17:10
الطقس المتوقع غداً
الإمارات
الطقس المتوقع غداً
اليوم 17:06
صواريخ أوكرانية تستهدف مبنى في خيرسون
عربي ودولي
صواريخ أوكرانية تستهدف مبنى في خيرسون
اليوم 16:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©