الجمعة 16 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

غداً.. بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة

غداً.. بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة
15 سبتمبر 2022 10:45

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق 16 سبتمبر الجاري.

وذكر السوق – في تعميم بشأن فترة الحظر الخاصة بتداول المطلعين - أن فترة الحظر ستستمر لحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري 2022.

وأوضح السوق أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق.

ووفق المادة رقم /14/ من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل /15/ خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
 

أخبار ذات صلة
«إن بي أن» في أبوظبي
أبوظبي تستطلع لقب العالم للزوارق من بوابة «الزمن الأسرع»
المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي
أسهم الشركات المدرجة
آخر الأخبار
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
اليوم 17:26
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
عربي ودولي
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
اليوم 17:12
«إن بي أن» في أبوظبي
الرياضي
«إن بي أن» في أبوظبي
اليوم 17:10
الطقس المتوقع غداً
الإمارات
الطقس المتوقع غداً
اليوم 17:06
صواريخ أوكرانية تستهدف مبنى في خيرسون
عربي ودولي
صواريخ أوكرانية تستهدف مبنى في خيرسون
اليوم 16:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©