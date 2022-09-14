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الاقتصادي

وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تنمية الشراكة والاستثمارات

عبدالله بن طوق وكيرياكوس خلال زيارته لجناح الإمارات في معرض سالونيك (من المصدر)
15 سبتمبر 2022 00:06

سالونيك (الاتحاد)

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسو تاكيس سبل تنمية الشراكة الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين. 
وخلال زيارته لأثينا عقد ابن طوق اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في جمهورية اليونان، في جناح الإمارات بالمعرض، بهدف تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وإلقاء الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في دولة الإمارات، ومن بينها الصناعات غير النفطية، والتي سجلت صادراتُها مؤخراً ارتفاعاً غير مسبوق.
ويلقي جناح الدولة في المعرض الضوء على النموذج الاقتصادي الجديد والمكانة التجارية الرائدة للإمارات عالمياً، خاصة في مجال الصادرات غير النفطية.
كما بحث ابن طوق مع معالي أدونيس جورجياديس، وزير التنمية والاستثمار اليوناني، ونائبه للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية التجارية، كوستاس فراجكوجيانيس، سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما، فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.
وناقش معالي ابن طوق مع معالي فاسيليس كيكيلياس، وزير السياحة اليوناني، آليات تحفيز حركة السياحة، والرحلات الجوية المتبادلة، وتعزيز الأدوات التكنولوجية في الخدمات السياحية المقدمة للسائحين، بما يسهم في ازدهار ذلك القطاع الحيوي بشكل مستدام ويعزز من مساهمته في دعم الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.

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تبادل الخبرات والتجارب
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، معالي كوستانتينوس كارامانليس، وزير البنية التحتية والنقل في اليونان، وناقش الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في قطاع البنية التحتية والنقل، كذلك تبادل الخبرات والتجارب المثمرة بين البلدين، من أجل تمكين أفضل الممارسات المتبعة في ذلك القطاع، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة في خدماته. فيما التقى معاليه أيضاً كوستانتينوس تاسولاس، رئيس البرلمان اليوناني، وبحث الجانبان أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، والارتقاء بها نحو مستويات أكثر زخماً، وبما يدعم الأجندة التنموية لكلا البلدين.

عبدالله بن طوق
الإمارات
رئيس وزراء اليونان
اليونان
كيرياكوس ميتسوتاكيس
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