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مليونا مستند موثق عبر منصة التحقق الرقمي

مليونا مستند موثق عبر منصة التحقق الرقمي
15 سبتمبر 2022 00:04

أبوظبي (وام) 

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عززت منصة التحقق الرقمي التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في يناير الماضي من سرعة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، مسجلة أكثر من مليونين و143 ألف مستند رقمي موثق، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 42 ألف مستند. وتتيح المنصة 21 نوعاً من المستندات الرقمية صادرة عن 9 جهات حكومية تتمثل في وزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة تنمية المجتمع، وزارة التغير المناخي والبيئة، الهيئة العامة للطيران المدني، دائرة الأراضي والأملاك في دبي وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك للأفراد إمكانية التحقق رقمياً من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة.  

الإمارات
هيئة تنظيم الاتصالات
التحول الرقمي
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