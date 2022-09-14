الخميس 15 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«دبي للسلع» يسجل نمواً مضاعفاً في عدد الشركات الصينية

مركز دبي للسلع المتعددة (من المصدر)
15 سبتمبر 2022 00:03

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاق المشاركة الأولى في المنطقة بين «الاتحاد» و«إسرائيل هيوم» ضمن «مبادرة جوجل للأخبار»
الإمارات تجدد التزامها بدعم جهود الحل السياسي في سوريا

سجل مركز دبي للسلع المتعددة، نمواً مضاعفاً في عدد الشركات الصينية في المنطقة الحرة التابعة للمركز، والتي تمثّل 12% من إجمالي عدد الشركات الصينية الناشطة بدولة الإمارات. وجاء هذا النمو مدعوماً بالعلاقات الدبلوماسية القوية والشراكات الاقتصادية المتينة بين الإمارات والصين.
ويضطلع مركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري في تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتمكين مجتمع الأعمال الصيني من التوسع والنمو انطلاقاً من دبي. ويُذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة، منذ تأسيسه، وقع مجموعة واسعة من الاتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات الصينية من القطاعين العام والخاص، بهدف فتح آفاق جديدة من فرص التعاون التجاري الثنائي بين البلدين، كما نظم حملاته الترويجية الدولية وغيرها من ندوات الأعمال من أجل تمكين قطاع الشركات الصينية من التوسع والنمو في جميع أنحاء العالم. 

الإمارات
الشركات الصينية
الصين
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:34
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:33
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة هندوراس بذكرى استقلال بلادها
اليوم 10:31
«السيدة العجوز».. أيام الحداد في «الأبطال»!
الرياضي
«السيدة العجوز».. أيام الحداد في «الأبطال»!
اليوم 10:30
"مياس" اللبنانية تبهر العالم بعروض استثنائية وتحصد لقب أهم المواهب
دنيا
"مياس" اللبنانية تبهر العالم بعروض استثنائية وتحصد لقب أهم المواهب
اليوم 10:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©