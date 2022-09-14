«دبي للسلع» يسجل نمواً مضاعفاً في عدد الشركات الصينية

دبي (الاتحاد)

سجل مركز دبي للسلع المتعددة، نمواً مضاعفاً في عدد الشركات الصينية في المنطقة الحرة التابعة للمركز، والتي تمثّل 12% من إجمالي عدد الشركات الصينية الناشطة بدولة الإمارات. وجاء هذا النمو مدعوماً بالعلاقات الدبلوماسية القوية والشراكات الاقتصادية المتينة بين الإمارات والصين.

ويضطلع مركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري في تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتمكين مجتمع الأعمال الصيني من التوسع والنمو انطلاقاً من دبي. ويُذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة، منذ تأسيسه، وقع مجموعة واسعة من الاتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات الصينية من القطاعين العام والخاص، بهدف فتح آفاق جديدة من فرص التعاون التجاري الثنائي بين البلدين، كما نظم حملاته الترويجية الدولية وغيرها من ندوات الأعمال من أجل تمكين قطاع الشركات الصينية من التوسع والنمو في جميع أنحاء العالم.