اختتام فعاليات أسبوع البناء ومعرض التصنيع والتكنولوجيا بأبوظبي

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم ومعرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا، وسط مشاركة إيجابية من قبل الشركات المشاركة، والجمعيات التجارية، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، وقادة القطاع الصناعي. وأكدت منصة الأعمال التي وفرتها الفعاليتان على الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لتحقيق التحوّل الاقتصادي القائم على الإصلاحات التكنولوجية في قطاع التصنيع والاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التحديث الصناعي. كما استعرضت الفعاليتان، على مدى ثلاثة أيام، أحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة والخدمات المبتكرة من جميع أنحاء العالم، مما أتاح للحضور فرصة للتواصل والتفاعل واستكشاف أحدث ما وصلت إليه قطاعات البناء والتصميم والتحوّل الصناعي والتصنيع والتكنولوجيا.وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: نجح أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم ومعرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا في تسليط الضوء على التحول الكبير الذي تشهده قطاعات الصناعة والتشييد والبناء في دولة الإمارات، وجهودها في تسخير الابتكار، واستقطاب أحدث التقنيات، ومواءمة استراتيجيات الاستثمار مع الأهداف الوطنية. وسنواصل جهودنا خلال الفترة القادمة لدعم المبادرات الوطنية التي تتماشى وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية لتحقيق التحول في القطاعين الصناعي والتكنولوجي.

