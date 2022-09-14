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الاقتصادي

شراكة استراتيجية بين «إنفستوبيا» ومنتدى «سولت»

عبدالله بن طوق ومحمد الشرفاء عقب توقيع الشراكة الاستراتيجية
14 سبتمبر 2022 18:00

نيويورك (الاتحاد) أعلنت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021، عن شراكة استراتيجية جديدة مع المنتدى العالمي البارز لريادة الأعمال والاستثمار «سولت»، وذلك خلال حفل أُقيم في «سولت نيويورك 2022»، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم حول التعاون بشأن فعالية مشتركة سيتم عقدها عام 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع الاتفاقية كل من محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، وأنتوني سكاراموتشي رئيس «سولت»، بحضور كل من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات ورئيس إنفستوبيا، ومعالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، إن «هدف إنفستوبيا الرئيسي هو خلق منظومة عالمية للاستثمار. من خلال هذه الشراكة، ستتعاون إنفستوبيا و«سولت» لجمع المستثمرين وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاتجاهات التي تشكل مستقبل الاستثمار، وتحديد فرص الاستثمار في القطاعات التي ترسم ملامح الاقتصاد في السنوات القادمة».
تعمل «إنفستوبيا» و«سولت» معاً كشريكين استراتيجيين لتنظيم مؤتمر بارز يقتصر حضوره على الضيوف المدعوين فقط من كبار المستثمرين ورواد الأعمال وخبراء السياسات في العالم، ويتزامن هذا الحدث مع مؤتمر إنفستوبيا السنوي الثاني والنسخة الثانية من «سولت» الشرق الأوسط بعد نجاح «سولت أبوظبي» عام 2019.
ومن المقرر استضافة هذا الحدث بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. 

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وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «في ضوء التطورات المستمرة في الاقتصاد والأسواق العالمية، فإن التواصل مع المسؤولين والخبراء في مختلف أنحاء العالم بهدف التعامل مع الاتجاهات والمتغيرات في قطاع الأعمال والاستثمار، وتقييم المؤشرات الاقتصادية وتبادل الخبرات ووجهات النظر، يعتبر أمراً بالغ الأهمية ويمكننا من الارتكاز على نهج استباقي واستشرافي. وجاء إطلاق إنفستوبيا كمنصة تتيح النقاش والاطلاع على آخر الدراسات والتجارب لمؤسسات عالمية متخصصة، ونتطلّع لتعزيز التعاون مع شركاء عالميين مثل مؤتمر سولت بهدف تحقيق هذه الأهداف».  
وقال أنتوني سكاراموتشي، رئيس «سولت»: «يسعدنا عودة «سولت» إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تعد ملتقى مهمًا لرأس المال ومركزاً للابتكار. كانت المؤتمرات الأولى لكل من إنفستوبيا وسولت الشرق الأوسط فعاليات تحولية ونوعية، ونتطلع بشغف كبير للتعاون في استضافة هذا الحدث العالمي المميز والرائد».
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر إنفستوبيا السنوي الأول، الذي عُقد في 28 مارس 2022 في دبي خلال معرض إكسبو 2020، نجح بإطلاق حوارات اقتصادية استراتيجية في 12 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، مثل التعليم والطاقة المتجددة وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والفضاء والتكنولوجيا الزراعية والرعاية الصحية.

وزارة الاقتصاد
دائرة التنمية الاقتصادية
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