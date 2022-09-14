دبي تستعيد 85% من تدفقات السياحة الدولية المسجلة قبل الجائحة

مصطفى عبد العظيم (دبي) استعاد القطاع السياحي في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 85% من مستويات تدفقات حركة السياحة الدولية، المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2019، والذي شكل عام الانتعاش السياحي في الإمارة قبل تفشي الجائحة العالمية كوفيد-19.

وأظهرت أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، نجاح دبي في استقطاب 8.1 مليون زائر دولي بين شهري يناير يوليو 2022، مقارنة مع 2.85 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 184.2%، مقارنة بنحو 9.58 مليون زائر دولي خلال نفس الفترة من العام 2019.

عدد الغرف

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة فندقية، مقابل 129 ألفاً و318 غرفة فندقية ضمن 718 منشأة في نهاية يوليو 2021، بنمو 9%، ومقابل 118 ألفاً و209 غرف خلال الفترة ذاتها من العام 2019، بنمو نسبته 19.3%.

كما سجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 72% مقابل 61% في الفترة ذاتها من العام 2021، مقترباً من مستوياته المرتفعة خلال الفترة ذاتها من العام 2019، والتي بلغت 74%.

مدة الإقامة

ووفقاً للبيانات زادت مدة إقامة النزلاء في المنشآت الفندقية بالإمارة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 4.1 ليلة، مقارنة مع 3.4 ليلة في الفترة المماثلة من العام 2019، وبنمو 20.6%، مما أسهم في زيادة ارتفاع عدد الليالي (الغرف المحجوزة) ليصل إلى 21.13 مليون ليلة مبيت، مقارنة مع 16.34 مليون ليلة في نفس الفترة من 20121، بنمو 29%، ونحو 18.09 مليون ليلة في عام 2019، بنمو 17%.

قفزة في أسعار وإيرادات الغرف

سجلت أسعار الغرف الفندقية في دبي في أول 7 أشهر من العام الجاري قفزة كبيرة بارتفاع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 538 درهماً مقارنة 369 درهماً في الفترة المقابلة، بنمو 46%، وبنمو نسبته 27.5% عن الفترة ذاتها من 2019، بالتزامن مع ارتفاع العائد من الغرف المتاحة إلى نحو 386 درهماً مقابل 225 درهماً في 2021، و313 درهماً في 2019، بنمو 72% و23% على التوالي.

الهند تتصدر الأسواق الدولية

وأظهرت البيانات أن الهند حلّت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2022، مسجلة أكثر من 975 ألف سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو 880 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 678 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 568 ألف زائر.

وحلّت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 348 ألف زائر، تلتها أميركا بنحو 309 آلاف زائر وفرنسا بنحو 234 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 229 ألف زائر، فيما سجلت باكستان وإيران 224 و188 ألف زائر لكل منها على التوالي.

السائح الخليجي يتصدر

بحسب المنطقة الجغرافية، حلّت دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بعد أن استحوذت على نسبة 23% من إجمالي عدد الزوّار، تلتها منطقة أوروبا الغربية بنسبة 21%، ثم منطقة جنوب آسيا التي استحوذت على نسبة 16%، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12%، ومنطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 11%، فيما بلغت حصة الأميركيتين 7%، وأفريقيا 5%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%.