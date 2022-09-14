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أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال ينطلق 26 الجاري

مشاركون في الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال
14 سبتمبر 2022 17:53

ينظم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في منارة السعديات، بمشاركة عدد من خبراء سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
ويستقطب الحدث رواد القطاع، بما في ذلك منظمو المؤتمرات والمعارض المهنية وشركات إدارة الوجهات ووكالات السفر والسياحة، ومزودو خدمات الفعاليات وشركات الضيافة، ومالكو المرافق والقاعات ومراكز المؤتمرات وشركات إدارتها، وذلك لتوفير منصة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات، وتكريس ثقافة الابتكار والتعاون من خلال برنامجه الحافل بالجلسات الحوارية وورش العمل وفرص التواصل.
ويغطي الحدث على مدار يومين مجموعة واسعة من الموضوعات من بينها استراتيجيات تقديم عروض استضافة الفعاليات، والتحول الرقمي، والاستدامة. ويتعاون مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض مع اللجنة الاستشارية لـ «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال 2022»، التي تضم كوكبة من الشركاء، على وضع أجندة الأسبوع، بما يضمن تنظيم لقاءات وجلسات حوارية تبحث واقع وتحديات القطاع، وتخرج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
ويحظى الأسبوع بحضور مميز لعدد من الجمعيات الدولية الرائدة، من ضمنها الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، وجمعية سياحة الحوافز، والجمعية العالمية لصناعة المعارض، وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية، والاتحاد الدولي للمعارض والفعاليات، والتي ستسلط الضوء على واقع القطاع وسبل نموه وتطويره.
وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «توفر فعاليات الأعمال فرص وآفاق نمو واعدة للوجهات السياحية وجميع الجهات المعنية بهذا القطاع. وقد أطلقنا «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» ليصبح منصة سنوية لتبادل الرؤى والخبرات والتواصل وبحث سبل التطوير بين الخبراء والعاملين في مجال سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ويُسلّط هذا الحدث الضوء على ما تمتلكه أبوظبي من بنية تحتية متكاملة ومعالم طبيعية استثنائية وتجارب ترفيهية وثقافية ملهمة، متيحاً الفرصة أمامنا لدعوة الوفود والزوار لاكتشافها والاستمتاع بها على اختلاف اهتماماتهم». 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سياحة الأعمال
دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي
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