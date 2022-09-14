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الاقتصادي

«الصناعة» تطلق منصة رقمية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة

عمر السويدي
14 سبتمبر 2022 17:51

أطلقت اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منصة رقمية جديدة للحصول على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة للشركات الراغبة بالانضمام إلى البرنامج.
وتأتي المنصة الجديدة المدعومة بخصائص الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع استراتيجية الوزارة لتمكين القطاع الصناعي وتطوير صناعات المستقبل في دولة الإمارات، من خلال تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول، إلى جانب تعزيز مساهمة البرنامج في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار).
وتقدم المنصة الجديدة مزايا مبتكرة، من أبرزها أتمتة عملية إصدار شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتوفير الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 40% على المشاركين في البرنامج، كما توظف المنصة تقنية «بلوك تشين» للتحقق من صحة شهادة البرنامج، وتتميز بوجود خاصية «تقديم العطاءات» بما يمكن المستخدمين من اختيار شركات منح الشهادة والاتفاق على الأسعار.

تعزيز تنافسية المنتجات
وإضافة إلى ذلك، تحتوي المنصة على خاصية تقوم بإخطار مصرف الإمارات للتنمية بالمستخدمين المهتمين بالحوافز التي يقدمها المصرف، كما تعرض تصنيفاً موحداً يهدف إلى تحسين جودة البيانات، وتسمح للمستخدمين باستعراض حالة شهاداتهم عبر مختلف مراحل التقديم والموافقة، بما يعزز الحوكمة والشفافية عبر مراحل الحصول على الشهادة.
ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة إحدى الركائز الأساسية ضمن الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويستهدف زيادة عدد الموردين المعتمدين، ورفع مشتريات المنتجات والخدمات الإماراتية من 33 مليار درهم في العام 2020 إلى 55 مليار درهم بحلول العام 2025.

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حلول استباقية 
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تمثّل المنصة الرقمية الجديدة نموذجاً عملياً للطرق المبتكرة التي تعمل من خلالها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق أهداف تمكين القطاع الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للقطاع ودعم جاذبية بيئة أعماله، بما ينسجم مع أهداف حملة 'اصنع في الإمارات' من خلال توفير الحلول التكنولوجية المطلوبة لتسهيل عمل الشركات وتقليل استهلاك الموارد». 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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