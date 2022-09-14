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الاقتصادي

إدراج سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات في «ناسداك دبي»

محمد الحسيني يقرع جرس تداول إدراج سندات الخزينة في «ناسداك دبي»
14 سبتمبر 2022 17:49

دبي (الاتحاد) قرع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقومة بالدرهم لأجل 5 سنوات، بحضور حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من البنوك. وحظي إصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقومة بالدرهم الإماراتي لأجل 5 سنوات باهتمام ملحوظ من جانب المستثمرين في المنطقة، وذلك بفضل ازدهار الاقتصاد الوطني والتقييم القوي لوكالات الائتمان الدولية. وقد فاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف 6.2 مرة بما مجموعه 4.65 مليار درهم. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي بثقة واقتدار نحو المستقبل، وتحقيق توجهاتها في بناء اقتصاد مستدام. وقال معاليه: «يساهم إصدار شرائح متعددة من سندات الخزينة الاتحادية في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ويواكب توجه حكومة دولة الإمارات في تعزيز فرص الاستثمار وتهيئة البيئة المثالية لاستقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال بما يعزز ريادة الدولة اقتصادياً، تماشياً مع مئوية الإمارات 2071 الرامية لأن تكون دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الرائدة في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها». وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «تُرحب ناسداك دبي بإدراج السندات المقومة بالدرهم الصادرة من قبل وزارة المالية، ونتقدم بالتهنئة إلى الوزارة على جهودها الاستراتيجية المثمرة لتعزيز سوق أدوات الدخل الثابت. يعكس توالي الإصدارات السيادية الإقبال المتزايد من جانب المستثمرين الإقليميين والعالميين تجاه الإصدارات الإماراتية بدعم من الأسس المتينة للاقتصاد الوطني. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإدراجات تعكس أيضاً ثقة الحكومة الاتحادية في أُطر الإدراج عالمية المستوى التي توفرها ناسداك دبي لجهات الإصدار السيادية والمؤسسية محلياً وعالمياً».

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