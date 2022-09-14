«الاقتصاد» تطلق مبادرة لاستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت وزارة الاقتصاد، ممثلة ببرنامج «موطن ريادة الأعمال»، مبادرة جديدة تستهدف استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات وتعزيز نموها وتوسيع مظلة أعمالها محلياً وعالمياً، بالتعاون مع حاضنة الأعمال «فلات6 لابس»، عبر مذكرة تعاون تدعم برنامج (Flat6labs Ignite) الذي أطلقته حاضنة الأعمال وفتح باب التسجيل للمشاركة فيه 28 أغسطس، ويمتد إلى 10 أكتوبر المقبل. وقع المذكرة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وريان شريف، المدير العام لشركة «فلات6 لابس»، في دولة الإمارات، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. وقال عبد الله آل صالح في بيان: «أولت دولة الإمارات قطاع ريادة الأعمال أهمية بالغة باعتباره إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار الذي تطمح الدولة في التحول إليه ولأهمية دوره في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071». وبموجب مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاقتصاد و«فلات 6 لابس»، والتي تتيح الانضمام إلى برنامج (Flat6Labs Ignite)، سيتم تقديم العديد من المزايا والحوافز للشركات المتقدمة عبر برنامج «موطن ريادة الأعمال» تشمل حصول الفائزين على تذكرتين ذهبيتين لحضور دورة تدريبية لمدة 4 أيام في مقر الشركة في أبوظبي، وتم تصميم الدورة التدريبية وفقاً لمنهج Lean Startup الذي يستهدف تزويد الفرق بالمساعدة المطلوبة والتأكد من معرفتهم أساسيات العمل، إضافة إلى فرصة الحصول على تمويل أولي يصل إلى 550 ألف درهم، إلى جانب برنامج تمويل مقابل الأسهم لمدة أربعة أشهر. كما ستتحمل «فلات 6 لابس» جميع النفقات، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة والتأشيرة للشركات الفائزة من خارج الدولة للمشاركة في الدورة التدريبية، إضافة إلى الحصول على التوجيه الاستراتيجي، ودورة تدريبية مع الشركات الناشئة والخبراء والشركاء الأكاديميين لتطوير مهارات رواد الأعمال، فضلاً عن تقديم العديد من المميزات والخدمات المقدمة من قبل شركاء «فلات 6 لابس».