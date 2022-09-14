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الاقتصادي

«ماجد الفطيم» تستقطب 700 من الكوادر الإماراتية خلال عام

جانب من الكوادر الإماراتية المنضمة لـ«ماجد الفطيم»
14 سبتمبر 2022 17:39

دبي (الاتحاد) عينت شركة ماجد الفطيم أكثر من 700 من الكوادر الوطنيّة منذ سبتمبر الماضي، ضمن مبادرتها التي تستهدف تعيين 3000 من مواطني الدولة مع نهاية العام 2026. وكانت الشركة قد استلمت أكثر من 6000 طلب توظيف منذ إطلاقها للمبادرة العام الماضي، ممّا يعكس مدى رغبة الباحثين عن فرص وظيفيّة للانضمام إلى شركة «ماجد الفطيم». وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها للمساهمة في تنفيذ «مشاريع الخمسين»، وتحقيق أهداف برنامج «نافس» الذي أطلقته الحكومة الاتحاديّة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية، وتمكينها من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة. وعبر مسيرتها، تمكنت «ماجد الفطيم» من جذب عدد من المواهب الإماراتية الصاعدة، ورفع كفاءتها التنافسيّة، وتعيينها في وظائف قيادية عليا في مكاتبها الرئيسية وفي مجموعة من مراكز التسوّق التابعة لها في دولة الإمارات والبالغ عددها 18 مركزاً. وتشغل الكوادر الإماراتية اليوم العديد من الوظائف المختلفة في الشركة، بما فيها الإدارة العليا وكبار المسؤولين التنفيذيين، والإدارة الوسطى، وموظفي الخطوط الأمامية. وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «لطالما التزمت ماجد الفطيم بتنمية وتطوير المجتمعات التي تتواجد فيها، فلا يقتصر التزامنا على تحقيق النمو التجاري وحسب، بل يمتدّ ليشمل مسؤوليتنا التنموية بمنظورها المجتمعي الشامل، والذي يتضمن توفير فرص عمل تناسب طموحات الشباب، وتمكينهم من النهوض بدورهم في تحقيق التنمية المستدامة. وينبع ذلك من إيماننا الرّاسخ بأن النمو الاجتماعي والاقتصادي يبدأ برعاية المواهب المحلية وصقل مهاراتها ومساعدتها على تحقيق تطلعاتها وطموحاتها. وبصفتنا شركة إماراتية، فإننا نسعى وبكل فخر للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل أبنائها، وتجسد ذلك بمضاعفة نسبة القوى العاملة الإماراتية في الشركة إلى 6% من إجمالي موظفينا في دولة الإمارات هذا العام».

مشاريع الخمسين
شركة ماجد الفطيم
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