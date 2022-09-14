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أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من دولارين

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من دولارين
14 سبتمبر 2022 12:22

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% أو ما يعادل 2.77 دولار لتصل إلى 1699.41 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "11:21 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.47% تعادل 8 دولارات لتصل إلى 1709.45 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.86% إلى 19.32 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنحو 1.46% إلى 2073.52 دولار، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.36% إلى 879.85 دولار. 

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المصدر: وكالات
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