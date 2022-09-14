أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من دولارين

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين في المعاملات الفورية.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% أو ما يعادل 2.77 دولار لتصل إلى 1699.41 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "11:21 صباحاً بتوقيت الإمارات".
ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.47% تعادل 8 دولارات لتصل إلى 1709.45 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.86% إلى 19.32 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنحو 1.46% إلى 2073.52 دولار، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.36% إلى 879.85 دولار.