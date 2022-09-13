إيرادات وأسعار فنادق أبوظبي تتجاوز مستويات ما قبل «الجائحة»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت فنادق أبوظبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس الماضي، تجاوزت معه مستويات الإيرادات والأسعار المحققة خلال الشهر ذاته من عام 2019، في حين لامست معدلات الإشغال مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19»، بحسب بيانات مؤسسة «إس تي آر».

ووفقاً للبيانات الأولية لشهر أغسطس 2022 التي أصدرتها المؤسسة، سجل قطاع الفنادق في أبوظبي تحسناً ملحوظاً في معدلات الإشغال مقارنة بشهر يوليو الماضي، بعد أن بلغ متوسط الإشغال 65.2 %، مدعومة بارتفاع الطلب من الأسواق الخارجية والسياحة الداخلية.

وأظهرت البيانات أن إيرادات فنادق أبوظبي تجاوزت خلال شهر أغسطس الماضي، الإيرادات المسجلة للشهر ذاته قبل «الجائحة» في عام 2019، بنسبة بلغت 2.7%، بعد أن بلغ العائد نحو 218.9 درهم للغرفة المتاحة، في حين تجاوز متوسط السعر اليومي للغرفة مستويات أغسطس 2019 بنسبة 5.6%، بارتفاعها إلى 335.49 درهم للغرفة المتاحة في شهر أغسطس 2022.

نزلاء الفنادق

ووفقاً لأحدث إحصائيات دائرة ثقافة وسياحة- أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 2.2 مليون نزيل فندقي، بنمو نسبته 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي لتصل إلى 69%، بزيادة 4%.

وارتفع إجمالي الإيرادات الفندقية في أبوظبي، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 28%، ليبلغ 2.7 مليار درهم، في حين ارتفع متوسط أسعار الغرفة الفندقية المتاحة إلى 325 درهماً بنمو 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

السوق الهندي

وفيما استحوذ السوق المحلي على نصيب الأسد من إجمالي عدد نزلاء الفنادق في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بواقع 650 ألف نزيل، سجل السوق الهندي المرتبة الأولى في عدد نزلاء فنادق أبوظبي في قائمة الأسواق الدولية، حيث استقبلت الفنادق 259 ألف نزيل من الهند بنمو قدره 34%، تلاه السوق الفلبيني بواقع 99 ألف نزيل، ثم السوق البريطاني بواقع 93 ألف نزيل بنمو 92%، ثم السوق المصري بواقع 92 ألف نزيل بنمو 6%، ثم السوق السعودي بواقع 80 ألف نزيل بنمو 395%. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية بمدينة أبوظبي بنسبة 25%، ليرتفع متوسط الإشغال إلى 71%، في حين ارتفع عدد نزلاء فنادق مدينة العين بنسبة 5%، بمتوسط إشغال بلغ 60%، كما ارتفع عدد نزلاء فنادق «الظفرة» بنسبة 14% ليصل متوسط الإشغال إلى 52%.