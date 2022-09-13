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929 مليون درهم التصرفات العقارية في عجمان

929 مليون درهم التصرفات العقارية في عجمان
14 سبتمبر 2022 00:03

عجمان (وام) 

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بلغ إجمالي التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر أغسطس الماضي 929 مليون درهم نتجت عن 804 تصرفات عقارية، في حين بلغ حجم التداول 468 مليون درهم من إجمالي 614 عملية تداول، حسب بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن إحصائيات أغسطس تؤكد استقرار السوق العقاري في الإمارة ومحافظته على معدلاته الإيجابية، موضحاً أن شهر أغسطس شهد تسجيل 115 عملية رهن بإجمالي 168 مليون درهم، فيما سجلت أعلى قيمة رهن في «الروضة 3» بـ 12.5 مليون درهم، بينما شهدت منطقة الزاهية أعلى قيمة مبايعة بـ 12 مليون درهم. وأضاف المهيري أن مشروع «عجمان ون» تصدر قائمة المشاريع الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «أبراج الهورايزون» و«جولدكرست دريم»، كما جاء «حي الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«مصفوت 3».

التصرفات العقارية
الإمارات
عجمان
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
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