«القابضة» تبيع حصة أقلية في «طاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «القابضة» (ADQ)، اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» لصالح كل من مجموعة «ملتيبلاي» وصندوق أبوظبي للتقاعد وعددٍ من الشركات الاستثماريّة.

وبموجب الصفقة، تبلغ حصة «ملتيبلاي» في «طاقة» 7.3% بما قيمته 10 مليارات درهم.

وقالت المجموعة: يُعد هذا الاستثمار جزءاً من استراتيجية «ملتيبلاي» لتنمية قطاع الخدمات في محفظة أصولها لتحقيق القيمة الإضافية للمساهمين.

وتتمتّع «طاقة»، بسجلّ حافل في مجال توليد الطاقة الشّمسية، وتمتلك عدداً من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في مجال توليد الطاقة والمياه وأصول النقل والتوزيع، والتنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الطبيعي. وفي وقت سابق، قامت كلّ من «طاقة»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» بتوقيع اتفاقيات لشراء حصصٍ في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حازت «طاقة» بموجبها حصّة مسيطرة من أعمال الشركة، في خطوة تسعى من خلالها إلى أن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، حيث تستهدف إنتاج أكثر من 50 جيجاوات من الطاقة بحلول عام 2030.