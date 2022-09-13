مشروع لتحلية المياه في دبي بقدرة 120 مليون جالون يومياً

حسام عبدالنبي (دبي)

تتم ترسية عقد المرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 900 ميجاواط، خلال الربع الأول من العام المقبل، حسب معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي أكد أنه ستتم ترسية عقد مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً نهاية العام الجاري، مرجحاً زيادة القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 180 مليون جالون.

وكشف الطاير، في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تنظيم الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، عن ارتفاع الطلب على الطاقة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.3%، منوهاً بزيادة استهلاك المياه بمقدار 24 مليون جالون مياه يومياً ليصل إلى 404 ملايين جالون، في حين تصل القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وقال الطاير، إن صندوق دبي الأخضر الذي يندرج ضمن المسار الثالث من استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، يركز في الوقت الحالي على تدعيم مسار الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الطاقة في المباني، خاصة في ظل وجود أكثر من 100 ألف مبنى في دبي. وأشار إلى أن الصندوق يمكن أن يسهم في تمويل إنشاء شركات داخل وخارج الدولة تعمل في مجال رفع كفاءة الطاقة، حيث تتوافر المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في ظل وجود 30 شركة فقط تعمل في هذا المجال وتأهيل 9 آلاف مبنى في دبي حالياً، لافتاً إلى أن الصندوق يستهدف إيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقاتها لتشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراء وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، بهدف الوصول إلى 100 مليار درهم من الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق.



مشاركات دولية في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

يشارك 25 وزيراً من دول مختلفة في الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات العالمية.

وأعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اكتمال التحضيرات لتنظيم القمة في دورتها الثامنة تحت شعار «قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خريطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني».