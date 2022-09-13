محمد بن خليفة آل مكتوم يبحث التعاون العقاري مع القنصل البحريني

دبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال لقائه سعود حسن علي النصف، القنصل العام لمملكة البحرين في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك في مجال القطاع العقاري بين الإمارات والبحرين. يأتي اللقاء - الذي حضره سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من مسؤولي الدائرة - بمناسبة تسلم القنصل العام لمملكة البحرين مهامه الجديدة، وحرصاً على تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين. واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات المتبادلة وآليات الدعم التي يمكن لدائرة الأراضي والأملاك في دبي تقديمها للجهات القائمة على القطاع العقاري في البحرين. وتحرص الدائرة على تعزيز سبل التعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر الترابط معها للوصول إلى أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع الخطط الإستراتيجية للدائرة، والاستفادة من تطوير الخطط الطموحة لخدمة المجتمع.