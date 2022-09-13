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«الخارجية» و«استثمر في الشارقة» يوقعان مذكرة تفاهم

«الخارجية» و«استثمر في الشارقة» يوقعان مذكرة تفاهم
14 سبتمبر 2022 00:01

أبوظبي (وام) 

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وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وبناء القدرات. واتفق الجانبان على العمل سوياً لوضع دولة الإمارات كوجهة مثالية للتجارة والاستثمار، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في الدولة، والأنظمة الصديقة للمستثمرين، والبنية التحتية المتقدمة لتمويل التجارة.
وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل اجتماعات التجارة والاستثمار من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، والمشاركة في تبادل المعلومات، وتطوير قدرات السلك الدبلوماسي في مجال الاستثمار والترويج التجاري. وقال الدكتور عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، هي الأولى من بين العديد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى زيادة التعاون للترويج لدولة الإمارات كوجهة استثمارية مثالية».  وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»: «نتطلع إلى تعاون وثيق واستراتيجي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بموجب بنود مذكرة التفاهم لتسهيل تدفقات الاستثمارات العالمية التي ستقود أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات».

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الشارقة
استثمر في الشارقة
مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر
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