درهمان سعر سهم «سالك»

دبي (الاتحاد)

حددت شركة سالك، سعر سهم الاكتتاب العام بواقع 2 درهم للسهم، ما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم. وبدأت أمس عملية اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة على أسهم الشركة وتمتد إلى 20 سبتمبر 2022، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين إلى 21 سبتمبر 2022. ومن المتوقع أن يكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم (817 مليون دولار).

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «تلعب (سالك) دوراً حيوياً في خطط التنمية الحضرية لدبي. ويقترن نمو الشركة بنمو المدينة عموماً، ولذلك يوفر هذا الطرح فرصة مهمة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من تلك الرحلة. لقد حظي إعلان الشركة عن نيتها إدراج أسهمها بالسوق المالي باهتمام كبير، ونرى أن الاستثمار فـي الشركة يمثل فرصة فريدة للمؤسسات والأفراد على حد سواء كون منظومة (التعرفة المرورية - سالك) تعتبر أحد أصول البنية التحتية الأساسية المتقدمة تقنياً، الأمر الذي يتيح للشركة الاستفادة من خطط التوسع المستمرة في دبي، فضلاً عن نموذج أعمالها الفريد الذي يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة».

ومن المخطط طرح مليار وخمسمئة مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة «سالك» مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتمثّل جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي. ووفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات: للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات كما هو محدد في نشرة الإصدار والمشار إليهم بمكتتبي «الشريحة الأولى» وبعض الموظفين المؤهلين كما هو موضح في نشرة الإصدار والمشار إليهم بمشتركي «الشريحة الثالثة»، بالإضافة إلى طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين «الصندوق».