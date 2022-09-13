52 % نمو التبادل التجاري بين الإمارات وجورجيا

أكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة أنّ العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إذ زاد إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى حوالي 223 مليون دولار بنمو 52%.

جاء ذلك في تصريحات لمعاليه خلال زيارة نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوفد اقتصادي إماراتي برئاسته، إلى العاصمة الجورجية تبليسي، حيث التقى معاليه والوفد المرافق العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، وفي مقدّمتهم معالي إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، ومعالي ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، وأليكساندر خفتيسياشفيلي، نائب وزير الخارجية.

وأشار معالي الصايغ إلى تطور التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجورجيا من خلال دخول المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أواخر شهر سبتمبر الحالي.

وجرت خلال اللقاءات مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجورجيا، وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات: الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتغير المناخ والاستدامة والطاقة النظيفة، والسياحة، بالإضافة إلى التعليم والثقافة، والرياضة، وتبادل البرامج الدبلوماسية، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي.

وأشاد معاليه بالاتفاق الذي تم توقيعه خلال شهر يونيو 2022 لإعفاء مواطني جورجيا من تأشيرة الدخول المسبقة إلى دولة الإمارات، ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات، ونمو الحركة السياحية بين البلدين.

وتوجت الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الجورجي، حيث وقّعها عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وجيورجي برتايا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في جورجيا، وتورنيك زيراكيشفيلي، نائب مدير مؤسسة جورجيا. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين في العديد من المجالات، وإلى تحفيز تبادل الزيارات الاقتصادية، ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية.

ضمّ الوفد الاقتصادي الإماراتي ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة التربية والتعليم، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وموانئ أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجهات أخرى، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال.