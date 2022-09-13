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2.7 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم الإماراتية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
13 سبتمبر 2022 18:45

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات، اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 27.7 مليار درهم بالتزامن مع بدء الاكتتاب على «سالك» تمهيداً للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.678 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.706 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.134 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و572.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 2.11 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي و404.85 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 502.9 مليون سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 20.3 ألف صفقة. وضخ المستثمرون الأجانب استثمارات في السوقين اليوم بنحو 203.2 مليون درهم كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 526.6 مليون درهم، مقابل مبيعات لنحو 323.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» للجلسة الثانية علي التوالي مع صعوده اليوم بنسبة 0.53% أو ما يعادل 52.48 نقطة ليغلق عند 9994.78 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ قرابة 3 أسابيع، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.56% أو ما يوازي 55.8 نقطة ليقفل عند 9986.06 نقطة. وتعزز أداء سوق أبوظبي مع ارتفاع مؤشر قطاع المالية بنسبة 0.53% والطاقة بنسبة 0.74% والصناعة 0.31% والعقار 0.05% والاتصالات 0.79%. وصعدت أسهم، مثل «طاقة» بنسبة 11.38% و«مليتبلاي» بنحو 3.36% و«موانئ أبوظبي» 3.36% و«أدنوك للحفر» 2.02% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.97% و«أبوظبي الأول» 1.6% و«أي آند - اتصالات سابقاً» 0.82%. وتصدر «ملتيبلاي» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بعد استقطاب سيولة بنحو 342.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً نحو 323.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» و«ألفا ظبي القابضة» بنحو 179.8 مليون درهم و115 مليون درهم علي التوالي.

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وضخ المستثمرون الأجانب نحو 154.9 مليون درهم في سوق أبوظبي كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 333.8 مليون درهم مقابل مبيعات لنحو 178.8 مليون درهم.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.63% أو ما يعادل 55.7 نقطة، وهي اكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 21 يونيو الماضي، ليقفل عند 3457.63 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع تقريباً، مع صعود مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.24% والاستثمار 1.77% والعقار 2.29% والنقل 0.69%. ودعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم البنوك بقيادة «دبي الإسلامي» مع ارتفاع بنسبة 2.2% كما صعد «الإمارات دبي الوطني» بنحو 1.92%. وفي قطاع الاستثمار صعد «سوق دبي المالي» بأكثر من 4.1% و«دبي للاستثمار» 1.18%.. وصعدت أسهم العقارات بنحو جماعي مع ارتفاع «إعمار العقارية» بنسبة 2.27% و«إعمار للتطوير» بأكثر من 3% و«تيكوم» بنسبة 1.69%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً أكثر من 138.1 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة جاوزت 87.3 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» مستقطباً 27.5 مليون درهم. وضخ المستثمرون الأجانب نحو 48.26 مليون درهم في سوق دبي كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بنحو 192.7 مليون درهم مقابل مبيعات لنحو 144.46 مليون درهم.
 

المصدر: وام
الأسهم الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
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