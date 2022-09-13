«بنك ويو» الرقمي يبدأ أعماله رسمياً برأسمال 2.3 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي) بدأ «بنك ويو» Wio Bank وهو بنك رقمي برأسمال 2.3 مليار درهم، أعماله رسمياً ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة بنك ويو: إن البنك، وهو أول منصة مالية رقمية متكاملة على مستوى المنطقة، يهدف لتقديم حلول في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بأبوظبي اليوم، أن المنصة تهدف إلى تحفيز نمو التحول الرقمي المالي في المنطقة، من خلال إحداث نقلة نوعية على نماذج تشغيل الخدمات المصرفية، لتساعد على تمكين الأعمال الرقمية.



وأطلقت المنصة Wio Business، أول تطبيقاتها المالية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير خدمات مصرفية سهلة وتمكين نمو الأعمال ودعم العملاء.

وقال النعيمي: إن المنصة تركز بشكل كبير على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن (بنك ويو) الرقمي الجديد يسهل على هذه الشركات عمليات فتح الحسابات المصرفية، حيث ستتمكن الشركات من فتح حساب مصرفي في نفس اليوم.

كما بين أنه لن يكون هناك حد أدنى إلزامي للرصيد في الحساب، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولن يفرض البنك أي رسوم متعلقة بالحد الأدنى.

وقال: جميع الرسوم التي يفرضها البنك على عملائه، ستكون شفافة جداً وواضحة، ويعمل البنك على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل عملياتها المصرفية.

وتعد منصة Wio منصة مالية متكاملة مملوكة لكل من «القابضة»(ADQ) و«ألفا ظبي القابضة» و«اتصالات» وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأسمال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم، وتخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الخدمات المصرفية الرقمية

ووفقاً لبيان صادر عن Wio Bank (بنك ويو) أمس، فإن واحداً من كل خمسة عملاء فرديين في دولة الإمارات يمتلك حالياً حساباً في بنك رقمي ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات القليلة المقبلة، في حين أن الخدمات المصرفية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال في بدايتها، حيث يضطر العملاء في الغالب إلى الاعتماد على الفروع التقليدية لفتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات مصرفية.

وستطلق منصة Wio مجموعة من التطبيقات المصرفية الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ما يوفر لهم وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الخدمات المصرفية ويساعد على تمكينهم من خلال الأفكار والمعلومات والأدوات لإدارة حياتهم الشخصية والتجارية بكفاءة.

وستدخل Wio في شراكة مع الشركات الرقمية لتقديم خدمات «الحلول المصرفية» لتمكين هذه الشركات من تقديم منتجات وخدمات مصرفية لعملائها.

وقال النعيمي: «نحرص في Wio Bank على المساهمة في طموحات التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساعدة على إنشاء نظام مالي رقمي قوي يوفر خدمات مصرفية وتجربة مستخدم على مستوى عالمي، ويضع أسس اقتصاد المستقبل».

نمو الأعمال

من جهته، قال جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank: «مع استمرار الثورة الرقمية في إحداث تغييرات على الاقتصادات المختلفة، أصبح من الضروري تطوير نماذج تشغيل جديدة تسهم في نمو الأعمال الرقمية بدولة الإمارات. ونحن نعتقد أن التطور التالي للخدمات المصرفية يتمثل في التحول من الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت والبنوك الرقمية إلى المنصات المصرفية الرقمية المتكاملة. ويسعدنا إطلاق Wio لتكون أول منصة مالية متكاملة من نوعها في المنطقة. وستركز Wio على تقديم أحدث تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء ودمج الخدمات المالية في الأعمال التجارية الرقمية التي يتردد عليها المستهلكون. كما سنوفر منصة الحلول المصرفية كخدمة لشركات التكنولوجيا المالية والشركات غير المالية بهدف تسريع إيجاد حلول مبتكرة وشاملة للعملاء».