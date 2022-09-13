الإمارات تتقدم لإعادة الترشح لعضوية «الايكاو»

تتقدم دولة الإمارات، خلال مشاركتها في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو»، بطلب لإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة عن الفئة الثالثة للسنوات 2022 - 2025، وذلك خلال الانتخابات التي تجري ضمن أعمال انعقاد الجمعية العمومية في الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبل في مدينة مونتريال بكندا. يشارك في الاجتماعات وفود من الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة بالطيران المدني الدولي. يرأس وفد إلى الاجتماعات معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويضم الوفد في عضويته سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من الخبراء والمختصين. وانضمت دولة الإمارات إلى منظمة الطيران المدني الدولي عام 1972 وتمكنت من الانضمام لعضوية المجلس عام 2007، والمحافظة على عضويتها للمرة الخامسة على التوالي عام 2019، حيث أسهمت الدولة خلال تلك الفترة في دعم الجهود الرامية نحو تعزيز مستقبل قطاع الطيران ودعم المنظمة في تطبيق أهدافها الاستراتيجية. وتمتلك دولة الإمارات الكثير من العوامل التي تؤهلها للفوز مجدداً بمقعد مجلس المنظمة نظراً لمكانتها الرائدة في صناعة الطيران المدني إقليمياً ودولياً وتمتعها بعلاقات تعاون وثيقة مع المنظمة والدول الأعضاء. يشار إلى أنه وفقاً للنظام الأساسي لمنظمة «الايكاو»، فإن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 193 تقوم باختيار 36 دولة لتشكيل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والذي يعتبر الهيئة التشريعية للمنظمة.