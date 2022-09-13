«تنظيم الاتصالات» تحصل على عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

حصلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، حيث ستعمل من خلال هذه العضوية الدولية على دعم تطبيق النهج الرائد للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والذي يهدف إلى تمكين المؤسسات من تحسين أدائها وأهدافها وتطوير الكوادر البشرية لديها. وتعمل الهيئة على الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها المؤسسة، لتجهيز فرق العمل على أفضل وجه من أجل إدارة التميز والتغيير الثقافي، وتحقيق أداء إيجابي وفوائد إيجابية للهيئة وموظفيها ومتعامليها. وقال محمد مرخان الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة: «تحرص الهيئة على عقد الشراكات والتعاون مع أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، بهدف تبادل التجارب الناجحة، وإجراء المقارنات المعيارية، والاستفادة من أحدث النظم الإدارية والمهنية العالمية في تطوير أساليب وطرق العمل في الهيئة، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية». يذكر أن المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة EFQM: هي منظمة مبتكرة غير ربحية، تدمج الرؤى القائمة على البيانات، والتعلم المنسق والتطوير وفرص التواصل لصالح المنظمات في جميع أنحاء العالم، وتعمل المؤسسة على مساعدة الجهات في النمو وتحسين طرق العمل، واتباع فلسفة إدارية مشتركة بين الآلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم.