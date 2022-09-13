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الاقتصادي

شراكة لتعزيز الخدمات في رأس الخيمة

خلال توقيع الاتفاقية
13 سبتمبر 2022 14:56

رأس الخيمة (الاتحاد) وقعت دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اتفاقية شراكة لتعزيز الخدمات لكلا الدائرتين ولإمارة رأس الخيمة بشكل عام، محلياً وعالمياً. وجرت مراسم التوقيع في مقر مركز رأس الخيمة للتنمية الاقتصادية، حيث تم استقبال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لإمارة لرأس الخيمة. وكان في استقباله الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ومحمد المحمود، مساعد المدير العام. ويتمثل هدف هذه الشراكة بين الدائرتين الحكوميتين في رعاية الأفكار الترويجية المبتكرة والتجارية لتطوير الإمارة. يتمثل الهدف الأساسي في تعزيز التواصل والتعاون بين الكيانين، حتى يتمكنوا من الجمع بين التعاون الذي من شأنه تعزيز الحملات المشتركة في التسويق والابتكار ودعم العملاء، مع تقليل تكاليف متابعة هذه الجهود بشكل فردي والمساعدة في تنفيذ الأفكار الإيجابية الناتجة عن التنمية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة. وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي: «نحن نبني أساسًا للتعاون والدعم، حتى نحقق هدفًا واحدًا، وهو التنمية والنمو المستدام لإمارة رأس الخيمة. وأن نكون في صف واحد يُعد أمرا بالغ الأهمية في السعي لتحقيق مثل هذا الهدف الاستراتيجي الذي يركز على الإبداع والبراعة التسويقية والمعرفة». ومن جهته أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن الطيران من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة التي تستهدفها الخطط الحكومية التي تسعى لبناء اقتصادي قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني. وأضاف «نحن سعداء بتعزيز الشراكة مجددا مع دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة بمجموعة من الأنشطة والتسهيلات والاستشارات والخدمات، بما تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة والإمارة».

دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة
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