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الاقتصادي

«أبوظبي العالمي» يُطور الإطار القانوني لتنظيم عمل مديري الإعسار

سوق أبوظبي العالمي
13 سبتمبر 2022 14:54

 أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن تطوير سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي الإطار القانوني المنظم لعمل مديري الإعسار في السوق، بما يضمن توافق هذا الإطار مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتم اعتماد التعديلات بعد سلسلة من الجولات التشاورية التي تم إنجازها على مراحل خلال العام الجاري، عبر استطلاع آراء أصحاب المصلحة والخبراء، والحصول على تأييدهم لتلك التعديلات. وترتقي التحسينات المعتمدة بالدور الرقابي والتنظيمي لسلطة التسجيل، وتسهم في تعزيز وتطور نشاط مديري الإعسار في سوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى توفير مستويات حماية أعلى للأطراف المعسرة والدائنين. وكانت الأطر التنظيمية السابقة تتطلب من مديري الإعسار في سوق أبوظبي العالمي الحصول على ترخيص وتأمين عنوان مُسجًل لمكتب في سوق أبوظبي العالمي من أجل الحصول على ترخيص للممارسة نشاطهم في السوق، في حين أن التحسينات الجديدة ألغت هذه الالتزامات وسمحت للأفراد المؤهلين باتباع إجراءات تسجيل ميسّرة في سجل مديري الإعسار المحفوظ لدى سلطة التسجيل. وقد ألغت التحسينات الجديدة أيضاً شرط التجديد السنوي، ولكن يتوجب على مدير الإعسار المُسجل في السوق تزويد سلطة التسجيل ببيان سنوي يؤكد ويوضح تفاصيل أي تعيينات بموجب أنظمة الإعسار للعام 2022، مع ضرورة الامتثال للقواعد الناظمة لعمل مديري الإعسار. ومن شأن ذلك تقليص الإجراءات الإدارية الواجبة على مديري الإعسار والمساهمة في تعزيز نشاط هذه المهنة عبر رفع عدد مديري الإعسار المسجلين في سوق أبوظبي العالمي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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