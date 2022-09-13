«العربية أبوظبي» تنقل مليون مسافر عبر 8000 رحلة

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل «العربية أبوظبي»، بنقل المسافر رقم مليون على متن رحلاتها عبر مطار أبوظبي الدولي منذ بدء عملياتها التشغيلية في يوليو 2020.

وبعد احتفالها مؤخراً بالعام الثاني لانطلاق عملياتها التشغيلية، حلّقت «العربية أبوظبي» بمليون مسافر على متن أكثر من 8000 رحلة إلى 25 وجهة من مركزها في مطار أبوظبي الدولي. واحتفالاً بهذه المناسبة، فاجأت «العربية أبوظبي» مسافرها رقم مليون بمنحه تذاكر ذهاب وإياب مجانية وغير محدودة إلى أي وجهة يختارها ولمدة عام كامل. وقام موظفو الناقلة والمطار بالترحيب بالفائز المحظوظ في مطار أبوظبي الدولي عند تسجيل وصوله لصعود الرحلة رقم 3L714 المغادرة إلى تبليسي، حيث تسلم جائزته.

وقال جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي في مطارات أبوظبي: «لقد حققت شركة ‹العربية أبوظبي› أداءً استثنائياً خلال مدة زمنية قصيرة، وهذا يدل على إقبال المسافرين المتزايد على خدمات السفر الاقتصادي. ونحن ملتزمون في مطارات أبوظبي بالعمل مع شركائنا من شركات الطيران لتعزيز خدمات السفر وتقديم تجربة سلسة وميسّرة».

من جانبه، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «إن ترحيبنا اليوم بالراكب المليون على متن رحلات ‹العربية أبوظبي› هو شهادة على خدمتنا القيمة التي نقدمها لعملائنا».