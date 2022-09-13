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الاقتصادي

الأردن: جنوح سفينة شحن قادمة من مصر على شاطئ العقبة

الأردن: جنوح سفينة شحن على شاطئ العقبة
13 سبتمبر 2022 13:48

أعلنت السلطات الأردنية عن جنوح إحدى سفن الشحن القادمة من مصر، والتي ترفع علم دولة بالاو، اليوم 
الثلاثاء، في أثناء دخولها المياه الإقليمية تجاه منطقة الرسو نحو شواطئ المحمية البحرية بقرب من محطة العلوم البحرية على شاطئ خليج العقبة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي قوله إن "القوة البحرية الملكية أبلغت المفوضية بالحادث، وجرى التعامل معه 
مباشرة بالتوجيه لقطر السفينة وإعادتها إلى المسار نحو منطقة الرسو بعيدا عن الشاطئ".

وأكد المجالي أن فريق الغوص في المحمية البحرية وفريق تقييم الضرر البيئي، باشرا باستكشاف المنطقة لضمان عدم حدوث أضرار في الحيد المرجاني، وتوجيه الهيئة البحرية الأردنية لحجز السفينة، وتزويد السلطة 
بجميع التفاصيل المتعلقة بالسفينة لتحويلها إلى الادعاء العام لإجراء المقتضى القانوني حسب نظام حماية البيئة. 

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المصدر: د ب أ
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