الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الهوية والجنسية» تبحث ربط الأنظمة وتأمين المنافذ مع «جمارك عجمان»

«الهوية والجنسية» تبحث ربط الأنظمة وتأمين المنافذ مع «جمارك عجمان»
13 سبتمبر 2022 00:48

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«سبورة» مدرب النصر تجذب الأنظار
«المقيم».. البصمة السادسة

بحثت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودائرة ميناء وجمارك عجمان سبل تعزيز التعاون الجمركي وتطوير العمليات وربط الأنظمة الجمركية وتأمين ورفع كفاءة المنافذ الجمركية في الدولة وزيادة القدرة على تلبية التزايد المستمر في حجم التجارة الخارجية للدولة. 
وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان خلال لقائه أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة إن هذا اللقاء يأتي لتعزيز ودعم التعاون المشترك وتوطيد العلاقة بين دائرة الميناء والجمارك والإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لخدمة الأهداف المشتركة وتنسيق الخطط والمشاريع المستقبلية وفق أفضل الممارسات والمعايير للارتقاء بمنظومة العمل وبما يخدم أهداف وتطلعات القطاع الجمركي في الدولة.  وتناول الجانبان آلية تعزيز التعاون في مجال تطبيق الأنظمة الجمركية التي تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للجمارك بالهيئة، وتوفير المتطلبات اللازمة لربط دائرة جمارك عجمان بتلك الأنظمة.   

الإدارة العامة للجمارك
الهوية والجنسية
عجمان
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©