مستثمرون: تسهيلات الأعمال تحفز نمو القطاع الصناعي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مسؤولون وصناعيون أن إطلاق العديد من المبادرات والتسهيلات الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها العام الماضي، أسهم في توفير المزيد من الدعم للمصانع المحلية، موضحين أن تسهيل مزاولة الأعمال يعزز فرص النمو بالقطاع الصناعي.

وقال هؤلاء ل «الاتحاد»، على هامش مشاركتهم في أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم ومعرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا، الذي انطلقت فعاليته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أمس، إن قطاع الصناعة بالإمارات يشهد حالة من الزخم خلال هذه الفترة، وسط توجه العديد من الشركات المحلية لتوسعة أعمالها وزيادة إنتاجها وصادراتها، موضحين أن الإمارات قدمت نموذجاً رائداً للتحوّل الصناعي.

وتهدف المبادرات الحكومية مثل «برنامج القيمة الوطنية المضافة» و«مشروع 300 مليار» وحملتي «اصنع في الإمارات» و«صُنع في أبوظبي»، إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة وتوطين مراحل مهمة من سلسلة توريد المنتجات والمضي قُدماً بمساعي تطوير قطاع التصنيع.

شهد الحدث حضور معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري، مدير عام الغرفة، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والوفود رفيعة المستوى وقادة القطاع.

رائد إقليمي

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: تتمحور استراتيجية أبوظبي الصناعية حول تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في قطاعي الصناعة والتصنيع، ونتوقع أن تُسهم هذه الاستراتيجية في تسريع جهود التحوّل الصناعي في دولة الإمارات وتسهيل سُبل مزاولة الأعمال في مجالات التشييد والبناء والتصنيع والتكنولوجيا، وتنسجم أهداف معرضي أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم ومعرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا مع المبادرات الحكومية الرامية لتسهيل مزاولة الأعمال في القطاع الصناعي.

أجندة النمو

بدوره، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: وضعت حكومة دولة الإمارات الصناعة وتطوير التقنيات المتقدمة في طليعة أجندة النمو الاقتصادي الوطني، ويفخر مصرف الإمارات للتنمية بدوره المحوري كمحرك مالي رئيسي للتنمية الاقتصادية والتطور الصناعي في الدولة، ويجمع معرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا روّاد قطاع التصنيع في الدولة بهدف دعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي.

تشجيع الصناعة

بدوره، أكد هاني التنير، الرئيس التجاري لمجموعة المسعود أن إطلاق العديد من المبادرات والتسهيلات الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، أسهم في توفير المزيد من الدعم للمصانع المحلية.

زيادة الإنتاج

قال محمد سالم العفاري نائب رئيس أول للتسويق في حديد الإمارات أركان، ل «الاتحاد»: إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الصناعة، موضحاً أن المبادرات الحكومية تساعد قطاع الصناعة على تحقيق المزيد من النمو. وأوضح أن معظم مشتريات المجموعة اليوم من السوق المحلي، مشيراً إلى أن مساهمة المجموعة بالقطاع الصناعي المحلي تصل إلى 12%، حيث تزيد مشترياتها من السوق المحلي على ملياري درهم. وذكر العفاسي أن «حديد الإمارات» تنتج 3.5 مليون طن سنوياً من منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية، مشيراً إلى وجود خطط طموحة لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، حيث ستزيد الطاقة الإنتاجية بنحو ملياري طن لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن سنوياً.

التحوّل في مجالات التصنيع والبناء

تُركز فعاليات المعرضين على تحقيق التحوّل في مجالات التصنيع والبناء والتطبيقات الصناعية، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

كما تهدف الفعاليتان إلى إحداث نقلة نوعية في الدولة من خلال التشجيع على اعتماد الممارسات الدولية في أنشطة التصنيع المحلية، ودعوة الشركات الوطنية لقيادة جهود تعزيز الابتكار في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتُؤكد منصة الأعمال التي تُوفرها الفعاليتان على الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات لتحقيق التحوّل الاقتصادي القائم على الإصلاحات التكنولوجية في قطاع التصنيع.

وتهدف فعاليات أسبوع الشرق الأوسط للبناء والتصميم ومعرض الشرق الأوسط للتصنيع والتكنولوجيا لتسليط الضوء على دولة الإمارات بصفتها نموذجاً رائداً للتحوّل الصناعي.

وتتعاون غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع شركة كونيكت في تنظيم الفعاليتين لتوفير منصة مبتكرة تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات البناء والتصميم والتصنيع والصناعة في دولة الإمارات، كما تحظى الفعاليتان بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بصفتها شريكاً داعماً، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بصفتها شريك الوجهات، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك بصفته شريك الموقع، وشركة الاتحاد للطيران بصفتها شريك الخطوط الجوية وغيرها من الهيئات الحكومية والجمعيات التجارية.