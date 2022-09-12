«الإمارات دبي الوطني» يُطلق بوابة إلكترونية لتطوير التطبيقات

دبي (الاتحاد) أطلق بنك الإمارات دبي الوطني بوابته الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات المالية «منصة سوق بنك الإمارات دبي الوطني لواجهة برمجة التطبيقات» والتي توفر منظومة متكاملة لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية.

توفر البوابة الإلكترونية إمكانية استخدام مجموعة واسعة من الأدوات الجاهزة لبرمجة وتطوير التطبيقات من بنك الإمارات دبي الوطني عبر ست فئات رئيسية، تشمل خدمات الحساب المصرفي، والمدفوعات، وتحصيل الأموال، والإخطارات الفورية، والخدمات التجارية، وخدمات المعلومات مع خطط مستقبلية لمضاعفة الأدوات والبرامج المعروضة على البوابة الإلكترونية في الأشهر المقبلة.

وتمتاز البوابة الإلكترونية بأدواتها الشاملة والمتنوعة وسهولة استخدامها وسلاسة اندماجها مع الخدمات البنكية، مما يمكن المطورين من تحديد واختبار ودمج واجهات برمجة التطبيقات في منتجاتهم وخدماتهم بسرعة عالية وضمن بيئة آمنة للغاية. وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن المجموعة تسعى لإيجاد فرص لإضافة وتطوير تقنيات متقدّمة على القطاع المالي وخدمة المجتمع بطرق مبتكرة، وتعتبر واجهات برمجة وتطوير التطبيقات من أساسيات المنظومة الهيكلية المفتوحة، والتي تلعب دوراً مهماً في استراتيجيتنا الرقمية.

من جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن إطلاق البوابة الإلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات يأتي تأكيداً لالتزام البنك بتقديم حلول شاملة تلبي احتياجات متطلبات الأعمال المتزايدة التطور.