12 % نمو أعمال «غلفتينر» في السعودية

الشارقة (الاتحاد) سجلت شركة غلفتينر، لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، 12% نمواً في عملياتها التجارية وعمليات الحاويات بالمملكة العربية السعودية، حيث سجل ميناء الجبيل التجاري 347000 حاوية مكافئة منذ عام 2021. وسجلت شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ (GSCCO)، وهي جزء من مجموعة شركات غلفتينر، زيادة إضافية بنسبة 21% على أساس سنوي في حمولة البضائع العامة في المحطة، حيث بلغت 2.7 مليون طن متري في النصف الأول من عام 2022.

وقال المدير الإداري الجديد لشركة غلفتينر في المملكة العربية السعودية، روبرت هامبلتون: «أنا فخور جداً بجهود الفريق تجارياً، ونحن نركز على التحسين المستمر لبقية العام. وتعزو الشركة الحائزة على جوائز نجاحها المستمر إلى مهارات القوى العاملة وتفانيها وقدراتها».

وقال بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لشركة غلفتينر: «نستمر في غلفتينر وGSCCO، بالالتزام بتطوير أفضل الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في منشآتنا منذ بداية الوباء العالمي. وبالتأكيد لم يكن الأمر سهلاً للتغلب على جميع القيود غير المتوقعة التي نشأت بسبب عمليات الإغلاق المتعددة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فأنا فخور بأن أقول إن كل موظف في شركة Gulftainer، من مناولي الشحن في المحطات إلى فريق الإدارة لدينا، لعب دوراً حيوياً في الشركة لتزدهر خلال تلك الأوقات العصيبة».

وأضاف بيتر: «على الرغم من التحديات التي يمثلها الوباء، فقد شهدنا زيادة مطردة في الأعمال التجارية، حيث كان تركيزنا هذا العام هو الحفاظ على الكفاءة وتزويد عملائنا بتجربة سلسة. أما من الناحية التجارية، فلاحظنا إجمالي الإنتاجية والربحية البارزة، والتي شهدت ارتفاعاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 53% منذ عام 2021».

مكّن موقع الجبيل الجغرافي الاستراتيجي من الاستمرار في التطور إلى بوابة محورية للتجارة الدولية والنشاط الصناعي، مما عزز الإمكانات الاقتصادية والتجارية للمملكة العربية السعودية. المدينة هي موطن لمرافق غلفتينر الرئيسية، بما في ذلك محطة حاويات الجبيل (JCT)، مما يساهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي في المنطقة.