«الاتحاد للطيران» تطلق رحلات إلى غوانزو الصينية

تنطلق أولى رحلات الاتحاد للطيران إلى مدينة غوانزو أحدث وجهاتها إلى الصين، في العاشر من أكتوبر المقبل، لتصبح أول شركة طيران دولية تُسيّر خدمات مسافرين إلى أهم ثلاث وجهات في الصين منذ بداية الجائحة، بمعدّل رحلتين في الأسبوع، وستخدمهما مبدئياً طائرات بوينج 777 المرتبة وفق نظام الدرجتين. وبانضمام وجهة غوانزو إلى وجهتي الاتحاد للطيران الحاليتين في الصين، شنغهاي، التي استؤنفت في شهر يوليو 2020، وبكين التي استؤنفت في شهر يونيو 2022، ستتمكّن الاتحاد للطيران من توفير خدمات ملائمة ومريحة للمسافرين. وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد: «فخورون بتوفير خدمة جديدة ثالثة إلى الصين، وإتاحة مزيد من الخيارات أمام ضيوفنا الكرام لزيارة غوانزو المدينة الساحلية الحيوية والتاريخية». وأضاف: «تلبي الرحلتان الأسبوعيتان الطلب القوي من قبل المسافرين بين الإمارات العربية المتحدة والصين.. وستتيح قدرات شحن جديدة وإمكانية فتح فرص أعمال أكبر لدعم الشريحة الواسعة من أصحاب الأعمال وتعزيز الروابط بين السوق الإماراتية والصينية». وانطلاقاً من العاشر من شهر أكتوبر، ستتمكن الاتحاد من تسيير أربع خدمات أسبوعية إلى الصين، من بينها رحلتان في الأسبوع بين أبوظبي وغوانزو، ورحلة أسبوعية بين أبوظبي وبكين، وواحدة أسبوعية أيضاً بين أبوظبي وشنغهاي.