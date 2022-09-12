الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الاتحاد للطيران» تطلق رحلات إلى غوانزو الصينية

طائرة تابعة لـ «الاتحاد للطيران»
12 سبتمبر 2022 17:21

تنطلق أولى رحلات الاتحاد للطيران إلى مدينة غوانزو أحدث وجهاتها إلى الصين، في العاشر من أكتوبر المقبل، لتصبح أول شركة طيران دولية تُسيّر خدمات مسافرين إلى أهم ثلاث وجهات في الصين منذ بداية الجائحة، بمعدّل رحلتين في الأسبوع، وستخدمهما مبدئياً طائرات بوينج 777 المرتبة وفق نظام الدرجتين. وبانضمام وجهة غوانزو إلى وجهتي الاتحاد للطيران الحاليتين في الصين، شنغهاي، التي استؤنفت في شهر يوليو 2020، وبكين التي استؤنفت في شهر يونيو 2022، ستتمكّن الاتحاد للطيران من توفير خدمات ملائمة ومريحة للمسافرين. وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد: «فخورون بتوفير خدمة جديدة ثالثة إلى الصين، وإتاحة مزيد من الخيارات أمام ضيوفنا الكرام لزيارة غوانزو المدينة الساحلية الحيوية والتاريخية». وأضاف: «تلبي الرحلتان الأسبوعيتان الطلب القوي من قبل المسافرين بين الإمارات العربية المتحدة والصين.. وستتيح قدرات شحن جديدة وإمكانية فتح فرص أعمال أكبر لدعم الشريحة الواسعة من أصحاب الأعمال وتعزيز الروابط بين السوق الإماراتية والصينية». وانطلاقاً من العاشر من شهر أكتوبر، ستتمكن الاتحاد من تسيير أربع خدمات أسبوعية إلى الصين، من بينها رحلتان في الأسبوع بين أبوظبي وغوانزو، ورحلة أسبوعية بين أبوظبي وبكين، وواحدة أسبوعية أيضاً بين أبوظبي وشنغهاي.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال سيتشوان بالصين
بكين تتعهد باتخاذ إجراء سريع لمواجهة تفش لـ«كورونا»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الصين
الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©