29 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 29.14 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، وسط عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.649 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.678 تريليون درهم بنهاية الجلسة، موزعة بواقع 2.113 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و565.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.74 مليار درهم موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي و290.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 331.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.5 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" خلال الأسبوع بنسبة 1.48%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 8 أغسطس الماضي، ليغلق عند 9942.3 نقطة بالغاً اعلى مستوياته منذ مطلع سبتمبر الجاري، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 1.37% ليقفل عند 9930.24 نقطة. جاءت مكاسب سوق أبوظبي بدعم ارتفاع مؤشر القطاع المالي 0.93% ومؤشر السلع الاستهلاكية 1.13% والصناعة 1.82% والطاقة 0.36% والعقار 1.79% والاتصالات 3.33%. وارتفعت أسهم مثل "ملتيبلاي" بنسبة 5.3% و"آي أند - اتصالات سابقاً" 3.48% و"أبوظبي الإسلامي" 2.93% و"الدار" 1.99% و"أبوظبي التجاري" 1.66% و"أبوظبي الأول" 1.63%. وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً 342.1 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 360 درهم، تلاه "ملتيبلاي" بسيولة جاوزت 182 مليون درهم، ثم "أبوظبي الأول" 174.8 مليون درهم، يليه "ألفا ظبي" بنحو 131.7 مليون درهم.

سوق دبي وصعد

مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.22% تعادل 41.1 نقطة ليغلق عند 3401.93 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع سبتمبر الجاري مع ارتفاع مؤشرات قطاع البنوك 1.6% والعقار 1.45% والاستثمار 3.15% والنقل 0.4%. وتعزز أداء سوق دبي مع ارتفاع أسهم البنوك القيادية يتصدرها "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.16% و"دبي الإسلامي" بنحو 1.03%، كما صعدت أسهم الاستثمار على وقع نمو سهم "دبي للاستثمار" بأكثر من 3.6% و"سوق دبي المالي" 1.8%، وزادت أسهم العقار بقيادة "إعمار العقارية" بعد صعوده 1.65%، فيما ارتفع "إعمار للتطوير" 1.09%. وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً 91.9 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" بسيولة 27.3 مليون درهم، ثم "العربية للطيران" جاذباً نحو 23.6 مليون درهم، يليه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 21.16 مليون درهم.