«أديبك» يوفر منصة عالمية لتعزيز التحول في قطاع الطاقة

أعلن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، عن جدول أعمال دورة هذا العام من المؤتمر الذي يعزز مكانته كمنتدى عالمي رائد لإطلاق عملية تحول واقعية وتدريجية على مستوى قطاع الطاقة.ويستعرض أديبك، الذي ينطلق بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الإجراءات الرامية لتحقيق الحياد المناخي ويعزز فرص التعاون بين صانعي السياسات وصنّاع القرار ورواد قطاع الطاقة والأعمال والمبتكرين على مستوى العالم، لدعم تطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة. ويوفر المؤتمر منصةً لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة، بما في ذلك التحولات الجيوسياسية والاقتصاد العالمي المتغير وتحديات إمدادات الطاقة وحلولها المستقبلية.

وتنطلق الفعالية قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في مصر، مستفيدة من مكانة دولة الإمارات المتميزة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار، لتوفر بوابةً للتقنيات والحلول المبتكرة وفرص الأعمال والأفكار الجديدة.

وقالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة «أدنوك» للغاز الحامض ورئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): «يسهم أديبك في تطوير عملية تحول واقعية وتدريجية في قطاع الطاقة العالمي، إذ أنه يلعب دوراً محورياً في دعم القطاع للقيام بمهمة مزدوجة تتمثل في توفير احتياجات العالم الحالية من الطاقة، مع مواصلة الاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية. ويعكس جدول أعمال 'أديبك' 2022 واقع قطاع الطاقة العالمي والمشهد الجيوسياسي المتغير، مع التركيز على مصالح الشعوب ومنتجي الطاقة في جميع أنحاء العالم من خلال تحقيق التوازن بين ركائز الطاقة الثلاث والمتمثلة في التكلفة والاستدامة والأمن».



ويركز برنامج مؤتمر أديبك هذا العام على خمسة محاور استراتيجية تتضمن، التأثيرات طويلة الأمد للجغرافيا السياسية على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة، وتمهيد الطريق للدورتين 28 و29 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب)، والتحول في قطاع الطاقة: التكيف مع المقومات الجديدة لعملية التوريد وحلول الطاقة الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

كما يتناول الابتكار وتحول الطاقة والقوى العاملة المستقبلية وقادة الغد.

ومن جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022: «يتيح أديبك 2022 منصة حيوية لمشاركة الأفكار الهامة وتبادل المعارف واستعراض الجهود المبذولة في قطاع الطاقة، الذي يشهد تحولاً يستجيب للتغيرات الجذرية في نظام الطاقة العالمي، ما يفرض على شركات الطاقة تعزيز الابتكار لمواجهة التغيرات البنيوية المستمرة، فضلاً عن تحديات القطاع واضطرابات السوق. ويشهد المؤتمر حضوراً متنوعاً أكثر من أي وقت مضى، حيث يقدم المشاركون أفكاراً ورؤىً جديدة من شأنها أن تلهم التفكير الإبداعي والنقدي اللازم لتحديد وتطبيق الحلول للتحديات المعقدة التي نواجهها اليوم».