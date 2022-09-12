بدء اكتتاب وتحديد النطاق السعري لأسهم «سالك» غداً

حسام عبدالنبي (دبي) تبدأ فترة الاكتتاب على 1.5 مليار سهم من أسهم شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، غدا مع إعلان النطاق السعري، وتنتهي فترة الاكتتاب بتاريخ 20 سبتمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج في سوق دبي المالي يوم 29 سبتمبر الجاري.

وأكدت الشركة أن الطرح متوافق مع الشريعة ويتم عبر 11 بنكاً، حيث يعد «بنك الإمارات دبي الوطني» البنك الرئيسي المستلم للاكتتاب، وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي التجاري، مصرف دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك المارية المحلي، مصرف الشارقة الإسلامي كبنوك مستلمة أيضاً.

ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، مع حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

توزيع الأرباح

وتم تحديد رأسمال شركة «سالك» كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.

وأكدت الشركة أنها تعتزم بعد استكمال الطرح، توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، متوقعة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، حيث تتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون (متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح). وتدير «سالك» حالياً ثماني بوابات موزعة في مواقع استراتيجية عبر أكثر ممرات دبي ازدحاماً.

وحسب نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح، تحتفظ حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية («المساهم البائع»)، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، منبهة أن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني أصدرت تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويمنح قانون تأسيس شركة «سالك» الشركة الصلاحية في استثمار التدفقات النقدية الخاصة بها في قطاعات داخل وخارج دبي.

وترتكز الشركة في نمو الإيرادات والربحية على عدد من العوامل منها توقع نمو عدد سكان دبي من 3.3 مليون نسمة في 2020 إلى 8.5 مليون نسمة في عام 2040 وبنسبة نمو 71%، إلى جانب زيادة عدد السائحين إلى 25 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، ونشاط الحركة المرورية حيث تدخل مليون سيارة إلى دبي يومياً.

وتتمثل فرص النمو الإضافية في إمكانية تقديم الشركة الخدمات الاستشارية للحكومات الراغبة بتطبيق بوابات التعرفة المرورية أو تحسين عملياتها الحالية، وارتفاع صافي حركة المرور للشركة بين عامي 2013 - 2019 بمعدل نمو سنوي مركب 5.5% مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي لدبي، متجاوزاً مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي والذي بلغ 3.2% خلال الفترة نفسها، فضلاً عن تحقيق إيرادات من بيانات وإحصاءات حركة المرور وأيضاً من الخدمات الإعلانية، سواء على بوابة التعرفة المرورية أو ضمن التطبيق.

وتظهر بيانات شركة «سالك» أن عدد المركبات المسجلة بلغ 3.6 مليون في 30 أبريل 2022، وبلغ إجمالي حركة المرور (عدد الرحلات) 481 مليون رحلة في عام 2021، في حين ارتفع صافي حركة المرور للشركة بين عامي 2013 - 2019 بمعدل نمو سنوي مركب 5.5% مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي لدبي، متجاوزاً مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي والذي بلغ 3.2% خلال الفترة نفسها، فيما بلغت إيرادات الشركة 1.7 مليار درهم في عام 2021، وتجاوزت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.386 مليار درهم في العام ذاته.

