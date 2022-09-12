«هب71» توقع شراكة مع «سيمنز للطاقة»

أبرمت «هب71» Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، شراكة مع «سيمنز للطاقة»، بهدف تطوير التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المناخية في أبوظبي. وستدعم Hub71 و«سيمنز للطاقة» من خلال تعاونهما معاً شركات التكنولوجيا الناشئة في تطوير تقنيات مبتكرة تعالج بشكل مباشر التغيّر المناخي العالمي.وتتزامن الاتفاقية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول COP28 عام 2023 وتؤكّد التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتدعم الشراكة قدرة الدولة على تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الخضراء والطاقة النظيفة على الصعيد المحلي والدولي. وتسعى Hub71 و«سيمنز للطاقة» من خلال هذه الاتفاقية إلى تحديد أبرز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المناخية لاستكشاف فرص الاستثمار القادرة على تسريع مسيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة. وتوفر «سيمنز للطاقة» للشركات الناشئة التي يتمّ اختيارها إرشاداً استراتيجياً عبر المشاركة في منصات تبادل المعرفة، حيث سيتم الاستفادة من خبرات «سيمنز للطاقة» في تطوير تكنولوجيات طاقة نظيفة مستدامة وموثوقة ومتاحة بأسعار مناسبة. وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لHub71: «تؤكّد شراكتنا مع»سيمنز للطاقة«أهمية التحوّل في مجال الطاقة مع توجّه العالم نحو استخدام مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة. فالجمع بين التكنولوجيا وريادة الأعمال يسهم في تعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات العالمية، ومن خلال الاستفادة من الخبرة التي تمتاز بها شركة»سيمنز للطاقة«، سنركّز جهودنا على جذب أبرز الشركات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المناخية إلى Hub71 كي نتعاون معاً من أجل الحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون». من جهتها، قالت كندرا روشنبرجر، الشريك العام في شركة «سيمنز للطاقة»: «يتطلب تسريع التحوّل في مجال الطاقة استثمارات وابتكارات وشراكات. ومن خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة التي تركز على الاستدامة مثل Hub71، سننفّذ هذا التحوّل بسرعة أكبر». تضمّ Hub71 حالياً أكثر من 170 شركة ناشئة تنشط في قطاعات كالتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الصحية والتعليمية والمالية.