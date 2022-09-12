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أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من دولارين

أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من دولارين
12 سبتمبر 2022 12:14

 تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين، فيما ارتفعت معادن نفيسة أخرى يتصدرها الفضة. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 2.02 دولار لتصل إلى 1715.54 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.16% تعادل 2.8 دولار لتصل إلى 1725.95 دولار للأونصة.

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وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.93% إلى 18.94 دولار للأوقية، بينما زادت البلاتين بنسبة 0.09% إلى 873 دولارا، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.47% إلى 2165.52 دولار. 

المصدر: وام
الذهب
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