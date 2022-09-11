«إي دي إف» تقترح وضع سقف لأسعار الكهرباء في بريطانيا

تجري شركة الطاقة الفرنسية «إي دي إف» مناقشات مع حكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس حول وضع سقف طوعي لأسعار الكهرباء المنتجة في محطاتها النووية الخمس في المملكة المتحدة من أجل حماية المستهلكين من التكاليف المرتفعة، وفقا لصحيفة صنداي تايمز.

ووعدت تراس الأسبوع الماضي بفصل العلاقة بين أسعار الغاز والكهرباء التي ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم بيع معظم إنتاج «إي دي إف» للعام المقبل مسبقا بسعر أقل بكثير من سعر السوق للغاز و «لم تستفد من الأسعار المرتفعة قصيرة الأجل»، حسبما نقل التقرير عن مات سايكس، المدير العام لأعمال التوليد في الشركة.