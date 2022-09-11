الشارقة: 5539 طلباً لتوصيل الكهرباء والمياه في خلال 8 أشهر

الشارقة (الاتحاد) استقبلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الفترة من بداية يناير 2022 حتى نهاية أغسطس الماضي 5539 طلباً لتوصيل الكهرباء والمياه، منها 845 طلبا لتوصيل الكهرباء الدائم و1070 طلبا لاعتماد المخططات للمشروعات التجارية فيما استقبلت 699 طلب توصيل دائم للكهرباء للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات لعدد 969. وفي قطاع المياه استقبلت الهيئة 491 طلبا لتوصيل المياه الدائم و463 طلبا لاعتماد المخططات للمشروعات التجارية و470 طلبا لتوصيل المياه الدائم، واعتماد المخططات لعدد 532 طلبا في القطاع الصناعي.

وقال المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: إن الهيئة تعمل على ضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه والغاز وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة، والتحول نحو البنية الرقمية المتطورة واعتمادها لأحدث تقنيات وتوصيل الخدمات في موعدها ودون أي تأخير.

وأوضح أن تزايد أعداد طلبات توصيل خدمات الكهرباء والماء للقطاعات التجارية والصناعية يبشر بآفاق اقتصادية واعدة وزيادة الاستثمارات بإمارة الشارقة، وتحرص الهيئة على توفير الخدمات للمستثمرين وفق أفضل المعايير، كما تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير الإجراءات والتحول الإلكتروني للتيسير على المتعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد والمستلزمات لتوصيل الخدمات في موعدها والتنسيق مع المكاتب الاستشارية لمواكبة التغييرات.

وذكر أن الهيئة وفرت خلال الفترة الماضية عددا من القنوات الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المشتركة من طلبات اعتماد مخططات وتصاميم المشاريع وطلبات التوصيل الدائم والمؤقت لكافة المشاريع (الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي)، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين وتفعيل الشراكة الإستراتيجية، وتوفير كوادر بشرية متخصصة والاستمرار في تطوير مهاراتهم ببرامج تدريبية، مما يسهم في إنجاز المعاملات بدقة وكفاءة وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.